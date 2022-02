Prix de l’énergie: de nombreux ménages vont voir leur facture d’électricité... augmenter

Le Vreg, le régulateur flamand du marché de l’électricité et du gaz, a annoncé l’introduction du tarif de capacité pour l’électricité. En raison de ce nouveau tarif, au moins un tiers des ménages flamands verront leur facture d’électricité augmenter, de 20 à 100 euros par an.

En raison du tarif de capacité, au moins un tiers des ménages verront leur facture d’électricité augmenter. Elle sera plus élevée de 20 à 100 euros par an. C’est ce qu’a calculé l’Université de Gand à la demande de la ministre flamande de l’Energie, Zuhal Demir. Elle réagit avec inquiétude et demande au Parlement flamand de « prendre l’étude au sérieux ».

Le Vreg a annoncé l’introduction du tarif de capacité pour l’électricité en 2020. Les tarifs du réseau de distribution ne seront alors plus entièrement calculés sur la base de la quantité d’électricité achetée, mais sur la base des pics de consommation, ce qui rendra plus intéressant l’étalement de la consommation d’électricité. Le nouveau tarif était censé entrer en vigueur en janvier 2022, mais il a déjà été reporté au 1er juillet à la demande du gestionnaire de réseau Fluvius et de la ministre Zuhal Demir.

À la demande de la ministre, l’université de Gand a calculé l’impact du nouveau tarif de capacité sur les ménages. Bien que les résultats dépendent de toute une série de facteurs, l’étude montre que de nombreux ménages verraient leur facture annuelle augmenter de 20 à 100 euros.

Les petits consommateurs, en particulier, sont les victimes du tarif de capacité. Cela concerne en premier lieu les ménages qui consomment moins de 900 kWh d’électricité par an. Les propriétaires de résidences secondaires entrent généralement dans cette catégorie, mais aussi quelque 150.000 ménages équipés de panneaux solaires et les parties communes des appartements, dont les factures sont payées par les résidents individuels. Selon le type de compteur – conventionnel ou numérique – ils voient leur facture augmenter de 50 à 100 euros par an.

En outre, les clients un peu moins petits, dont la consommation annuelle se situe entre 900 et 2.350 kWh, sont également perdants au niveau du tarif de capacité. Cela concerne 447.000 clients, dont 93.000 ont des panneaux solaires, pour lesquels la facture augmente de 20 à 50 euros s’ils ont un compteur classique. Pour les raccordements avec un compteur numérique, la facture reste au mieux la même. Les très petits et petits consommateurs représentent ensemble plus de 27 % de tous les ménages, pour lesquels le tarif de capacité signifie donc une augmentation de la facture dans toutes les situations.

La majorité des ménages – près de 60 % – ont une consommation moyenne légèrement supérieure, comprise entre 2 350 et 5 500 kWh. L’étude montre qu’il y a des gagnants et des perdants dans ce groupe de plus de 1,6 million de ménages, même si les plus gros consommateurs peuvent plus facilement compenser le tarif de capacité parce que le coût par unité d’électricité consommée diminue. Dans le cas d’un compteur numérique, beaucoup dépendent de la pointe mensuelle moyenne par rapport à la consommation annuelle, et il vaut donc la peine de répartir consciemment la consommation d’énergie. En Flandre, plus d’un million de compteurs numériques sont actuellement installés, sur un total de 2,8 millions de ménages.

Selon l’étude, ce sont surtout les gros clients qui bénéficient du tarif de capacité. Cela concerne 160.000 ménages ayant une consommation de plus de 5 500 kWh qui économiseront en moyenne plus de 100 euros sur leur facture annuelle, aussi bien avec un compteur classique qu’avec un compteur numérique. En ce sens, le tarif de capacité pourrait également rendre moins chers les gros consommateurs tels que les voitures électriques, les pompes à chaleur et le chauffage électrique, bien que là aussi la condition soit que la consommation soit répartie.

Pour les clients bénéficiant d’un tarif de nuit exclusif, qui représentent 5,6 % des ménages, la facture baisserait légèrement, bien que cela puisse ne pas s’appliquer aux personnes disposant d’un chauffage à accumulation, qui provoque des pics de consommation élevés.

Pour les ménages équipés de panneaux solaires et d’un compteur inverseur, tout dépend de la taille de l’installation. Pour les petites installations de moins de 4 kVA, la facture annuelle augmentera, tandis que pour les grandes installations à partir de 6 kVA, le tarif de capacité diminuera. Selon l’Université de Gand, les panneaux solaires restent dans tous les cas un investissement intéressant, même après l’introduction du tarif de capacité, car les panneaux solaires permettent de répartir plus facilement la consommation et de limiter le pic mensuel.

La ministre flamande de l’Energie, Zuhal Demir, réagit avec inquiétude et semble faire pression pour un nouveau report. « Réviser un système tarifaire pendant une crise énergétique, comme le veut le VREG, n’est pas évident. (…) Avec les prix actuels de l’énergie et la situation difficile dans laquelle se trouvent les familles, nous ne pouvons pas être trop prudents. Cette étude montre que mes inquiétudes ne sont pas injustifiées ».