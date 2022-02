Un avenir radieux pour Maarten Vandevoordt? Le dernier rempart de Genk parmi les meilleurs jeunes gardiens d’Europe

La génération « dorée » des Diables rouges est sur le point de passer le flambeau. Si beaucoup s’interrogent sur l’avenir et les ambitions futures de notre équipe nationale, les jeunes pointent de plus en plus le bout de leur nez. Pour preuve, les Diablotins de Jacky Mathijssen caracolent actuellement en tête de leur groupe qualificatif pour l’Euro U21. Mais ce n’est pas tout puisque le championnat national recèle aussi de talents. Qui ne demandent qu’à gagner en régularité et en visibilité. Cette semaine, l’observatoire du football CIES a dévoilé une liste de 100 jeunes joueurs, issus des championnats hors du Big-5 européen, qui seraient amenés à percer au plus haut niveau dans les prochaines années. Parmi cette liste d’éléments nés en 2002 ou plus tard, on retrouve six joueurs de D1A. Dont cinq Belges.

Du côté des gardiens, on retrouve Maarten Vandevoordt (Genk-Belgique) qui est devenu un titulaire indiscutable dans les cages limbourgeoises et qui est devancé uniquement par Olivier Dovin (Hammarby) dans ce classement particulier. En défense, Ameen Al-Dakhil (Belgique-Irak), récemment transféré du Standard à Saint-Trond, et Stelios Andreou (SC Charleroi-Chypre) sont représentés. En remontant encore le terrain, Noah Mbamba (FC Bruges-Belgique), Mandela Keita (OHL-Belgique, Guinée) et Anouar Ait El Hadj (Anderlecht-Belgique) font aussi partie de cette « sélection » des meilleurs jeunes.