Anne Applebaum: «Refuser d’armer l’Ukraine, c’est se positionner en faveur de la guerre»

L’historienne et journaliste Anne Applebaum, née en 1964 à Washington, D.C., est considérée comme l’une des plus éminentes spécialistes de l’Europe de l’Est. Elle vit en Pologne avec son mari Radek Sikorski, ancien ministre polonais des Affaires étrangères et actuel député européen.

Anne Applebaum connaît bien l’Ukraine. Son livre Famine rouge : la guerre de Staline en Ukraine, qui revient sur l’Holodomor, la famine qui a fait des millions de victimes en Ukraine, est paru en 2019, et son ouvrage Démocraties en déclin : réflexions sur la tentation autoritaire est sorti au printemps dernier.