Hockey: les Red Lions battent le Chili en amical à Santiago

L’équipe belge de hockey messieurs est depuis la semaine dernière en stage au Chili en guise de préparation à la reprise en Pro League mi-février en Argentine. Les champions olympiques et du monde, qui avaient déjà disputé 4 matchs de la 3e édition de Pro League en 2021 (2 succès contre l’Allemagne, un nul et une défaite face aux Pays-Bas), reprendront en effet la compétition les 12 et 13 février, à 19h00 (23h00 belges) lors d’une double confrontation avec l’Argentine (FIH 7), à Buenos Aires.

Le lundi 7 février, les Red Lions et leur staff s’envoleront vers l’Argentine pour y poursuivre leurs entraînements intensifs en préparation de la double confrontation de Hockey Pro League contre la 7e nation mondiale. Ces matchs de la Belgique, tenante du titre en Pro League, seront précédés à chaque fois du match de l’équipe nationale dames contre l’Argentine.