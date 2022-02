Quel avenir pour Axel Witsel? Le Diable rouge pourrait effectuer son retour dans l’un de ses anciens clubs

Arrivant en fin de contrat au mois de juin à Dortmund, Axel Witsel n’est plus que brièvement impliqué dans les matches de son club. S’il n’est pas (encore ?) sur une voie de garage, sa situation personnelle a de quoi susciter des questions, voire des inquiétudes. À 33 ans, sera-t-il encore capable de prester dans un club du haut niveau ? À Dortmund – où il ne semble pas qu’une prolongation soit à l’ordre du jour – ou ailleurs ? D’ici la fin de la saison, les spéculations iront bon train concernant son cas.

Si Thomas Meunier a déjà répondu aux rumeurs envoyant son coéquipier au Standard, il semblerait que cette piste ne soit pas d’actualité. « Avec Thorgan et Axel, on a lu cet article qui évoque une rumeur d’un éventuel retour au Standard. On en rit ensemble ! Maintenant, Axel est un vrai Liégeois. Donc, il pourrait, à un moment donné, se dire : ‘Il y a un vrai projet au Standard, ça me plairait d’en faire partie, d’encadrer les jeunes et apporter ma pierre à l’édifice et de faire en sorte que le Standard revive un petit peu.’ Ça, c’est quelque chose qu’il pourrait totalement faire. Mais là, ce qu’il veut c’est encore jouer au football dans des équipes ambitieuses et qui peuvent encore faire la différence en Coupe d’Europe », a expliqué le défenseur belge à la RTBF.