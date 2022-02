Dans le refuge des footballeuses d’Herat: «Pour les talibans, nous méritions d’être lapidées»

L’équipe afghane a trouvé asile dans un endroit secret du nord de l’Angleterre, grâce à Kim Kardashian, au club de Leeds et à un rabbin américain.

Vous n’avez donc jamais vu le film Joue-la comme Beckham ? » « Non ! », rigole la capitaine Sabriah Nowroozi, 24 ans. « De quoi parle ce film ? » « C’est l’histoire d’une jeune fille en Angleterre », leur explique-t-on. « Les adultes ne veulent pas qu’elle joue au football. Mais elle n’abandonne pas, elle bouscule les préjugés et réalise son rêve, votre rêve : jouer au football. Comme l’ancien capitaine de l’équipe nationale d’Angleterre, David Beckham. » « Ouiiii ! », exultent-elles toutes. Comme si elles avaient marqué un but.