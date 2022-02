Ronaldo ’Il Fenomeno’ désigne le meilleur attaquant du monde actuellement: «C’est Karim Benzema» (vidéo)

Qui est le meilleur attaquant du monde ces derniers mois ? Considéré comme l’un des meilleurs buteurs de tous les temps, Ronaldo, le Brésilien, a bien entendu beaucoup de légitimité pour en parler. Robert Lewandowki, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Karim Benzema ou encore Erling Haaland ? Parmi tout ce petit beau monde, le Brésilien a tranché : « Il n’y a pas de doute, Benzema est le meilleur attaquant. Lewandowski est très proche. Erling Haaland va devenir très fort, peut-être même numéro un, mais il n’a pas la technique des deux premiers », a-t-il déclaré dans une interview sur « Bobo Tv », la chaîne Twitch de Christian Vieri, l’ancien international italien.

Pour l’ancien joueur, pas de place actuellement pour CR7 et pour Messi qui sont, il est vrai, moins en forme ces derniers mois : « Messi est extraordinaire, il a la puissance, la vitesse et la force physique. Il a faim de buts, puis il fait ce qu’il faut en dehors des terrains comme tous les joueurs de cette génération, contrairement à nous. Dites-vous que si nous avions eu la tête de Messi ou de Cristiano Ronaldo, nous aurions pu marquer deux fois plus de buts. »