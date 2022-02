Et si l’Antwerp était le principal concurrent de l’Union Saint-Gilloise dans la course au titre?

Plus les semaines passent, plus l’espoir grandit. Auteur d’une saison tout bonnement remarquable depuis sa montée en D1A, l’Union Saint-Gilloise caracole en tête du championnat. Si Felice Mazzù ne dira certainement pas encore ouvertement qu’il vise le titre à la fin de la saison, les ambitions initiales du club bruxellois sont sans cesse évolutives. L’Union visait d’abord le maintien, mais voilà que l’équipe se rapproche grandement d’une qualification pour les Playoffs 1. En attendant mieux ? Seul l’avenir le dira. En tout cas, le noyau saint-gillois est resté uni et est même sorti renforcé de ce mercato hivernal, bien décidé – semble-t-il – à aller au bout de l’aventure. Ou, à tout le moins, tenter sa chance jusqu’au dénouement final. À l’image de Leicester, sacré à la surprise générale en Premier League (2016).

Pour l’heure, tout sourit à l’Union Saint-Gilloise. L’avance est confortable sur Bruges (9 points) et conséquente sur Anderlecht (15 points). Mais peut-être est-ce oublier un peu rapidement l’Antwerp qui, rappelons-le, n’avait pas caché ses ambitions au début des hostilités. Pour l’omnipotent président Paul Gheysens qui n’hésite jamais à réinjecter de l’argent frais dans son club (déjà deux fois cette saison), c’est « objectif titre ». Et rien d’autre. Qui plus est, le club de la Métropole s’est replacé en ordre utile depuis la reprise. Les hommes de Brian Priske comptent, pour l’instant, dix points en moins que ceux de Felice Mazzù. Mais ce retard pourrait s’amenuiser s’ils remportent le match de ce mercredi contre Courtrai et s’ils s’adjugent le choc de ce samedi contre l’Union. En cas de semaine parfaite, le Great Old reviendrait à quatre unités de l’Union. Soit virtuellement à deux points, compte tenu de la division des points lors des Playoffs 1.