Masque en France: voici les nouvelles règles

A partir de ce 2 février 2022, le port du masque ne sera plus obligatoire à l’extérieur, et ce dans tout le pays. Il reste obligatoire partout en intérieur.

Pour entrer en vigueur, cette nouvelle règle doit-elle être assortie d’un arrêté préfectoral mettant un terme aux restrictions en vigueur ? Non, confirme le Ministère. « Ce sont donc les arrêtés préfectoraux qui rendaient le port du masque obligatoire, dans les centres-villes par exemple, qui ne seront plus en vigueur. »

Attention, précise le Ministère « en extérieur, le port du masque demeure quand même obligatoire dès 6 ans dans les établissements recevant du public (concerts, stades…) ». Les marchés en plein air et centres-villes ne sont donc pas concernés.

Par contre, il reste bien sûr aussi obligatoire partout en intérieur, que ce soient dans les hôpitaux, magasins, centres commerciaux, foires et salons professionnels, y compris dans les établissements soumis au « pass vaccinal » (restos, bars, théâtres, cinés).

Il reste aussi obligatoire dans les transports publics et au travail dès qu’il y a plus d’un travailleur.

Il pourrait à nouveau disparaître des cours de récré à la rentrée des vacances de février.

Selon une information France 3, alors qu’il était jusque-là nécessaire sur les télésièges et les télécabines et dans les files d’attente des stations de ski, le masque n’y sera plus obligatoire non plus dès le 2 février.