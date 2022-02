Un baromètre du cancer pour améliorer la prise en charge et la prévention

A l’initiative de la Fondation contre le cancer, organisation fédérale et indépendante, un état des lieux des cancers en Belgique a été réalisé en étroite collaboration avec l’institut de santé publique Sciensano, le Registre du cancer et le collège d’oncologie, sans oublier de nombreux patients et praticiens de terrain. Ce rapport volumineux (175 pages) se veut exhaustif, brassant différents thèmes essentiels – de la prévention aux soins palliatifs, en passant par le dépistage ou la qualité de vie des personnes atteintes pendant et après la maladie. Le baromètre sera régulièrement mis à jour et s’adresse à tous les acteurs concernés, à commencer par les pouvoirs publics.