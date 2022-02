En dix ans, les traitements contre le cancer ont changé de paradigme

Cancer. Quand le diagnostic de la maladie est posé auprès d’un patient, il est inévitablement une source d’angoisse et de questions. Car cette maladie séculaire – elle doit son nom au Grec Hippocrate – est associée à la douleur, aux traitements lourds, à leurs effets secondaires difficiles et bien sûr à la mort. Et pourtant aujourd’hui, grâce aux progrès de la recherche et de la médecine, bon nombre de patients survivent. Selon le dernier baromètre de la Fondation contre le cancer, le taux de survie à 5 ans pour l’ensemble des cancers diagnostiqués en Belgique est aujourd’hui de 62,6 % chez les hommes (+3 % en 10 ans) et de 71,1 % chez les femmes (+3,5 %). Pour les cancers les plus répandus, il est encore plus élevé : 95,3 % des hommes atteints du cancer de la prostate et 91,2 % des femmes atteintes d’un cancer du sein sont toujours en vie 5 ans après leur diagnostic. Des chiffres qui suscitent l’espoir et qui illustrent les progrès indéniables obtenus ces dix dernières années.