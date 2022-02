Du wi-fi dans les écoles bruxelloises d’ici 2024

La Région bruxelloise souhaite équiper l’ensemble des écoles secondaires de son territoire en wi-fi d’ici l’horizon 2024, a-t-elle annoncé mercredi. Pour ce faire, le cabinet du ministre bruxellois de la Transition numérique, Bernard Clerfayt, a débloqué un budget de 5,2 millions d’euros afin de soutenir l’équipement numérique des élèves et des écoles, dans le cadre du projet « Branche ton école ».

« En quelques années, le numérique a investi tous les pans de notre société et l’école ne fait pas exception », rappelle le ministre dans un communiqué. « L’urgence d’offrir un accès à internet sécurisé est donc réelle. D’autant plus que le numérique à l’école offre de nombreux avantages tant aux élèves qu’aux professeurs. » La crise covid et l’enseignement hybride pratiqué depuis près de deux ans ont notamment mis en évidence la nécessité de proposer des enseignements numérisés aux élèves.