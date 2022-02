Le secteur du transport enregistre un nombre record d'entreprises

Cette augmentation s'explique par l'impulsion du commerce en ligne, qui a "favorisé l'importance du secteur du transport", pointe Michaël Reul, secrétaire général et porte-parole de l'UPTR. "Grâce à la forte demande, nous sommes en capacité de répercuter les coûts élevés des carburants", ajoute-t-il.

La barre des 10.000 entreprises enregistrées dans le secteur du transport avait été dépassée en 2020. Malgré la crise du coronavirus, la hausse des prix des carburants et le Brexit, cette hausse s'est poursuivie l'an dernier, pour atteindre près de 10.500 actuellement (2.121 en Wallonie et 7.376 en Flandre). Ensemble, ces entreprises totalisent 86.131 véhicules en circulation.

Le secteur, en pénurie de main-d'œuvre, comptabilise 5.000 offres d'emploi à pourvoir. "Nous avons récemment conclu un nouvel accord sectoriel qui garantit de meilleurs salaires et de meilleures conditions de travail pour chacun", poursuit M. Reul. Cet accord conclu en octobre dernier prévoit notamment une augmentation maximale des salaires (0,4%), la lutte contre des prix planchers et un meilleur accueil des chauffeurs sur les sites de chargement et les parkings, notamment.