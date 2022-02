La dernière campagne betteravière est la pire des 10 dernières années La campagne betteravière 2021-2022, qui vient de s'achever, affiche le pire rendement des 10 dernières années, se désole mercredi la Confédération des betteraviers belges (CBB) qui va jusqu'à s'inquiéter pour l'avenir de cette culture pourtant bien implantée en Belgique.

Par la rédaction Temps de lecture: 2 min

Selon la CBB, le rendement de la campagne 2021-2022 a atteint environ 85 tonnes de betteraves par hectare à un taux de 17°Z de sucre pour la Raffinerie Tirlemontoise et 78 t/ha à 17,10°Z pour Iscal. Des rendements décevants qui s'expliquent en grande partie par les conditions météorologiques humides et plutôt froides de la période avril-septembre. La CBB constate que depuis la fin des quotas en 2017, la rentabilité et l'attractivité de la culture betteravière se sont effondrées. "Cela dure depuis cinq ans maintenant. Année après année, le revenu des betteraviers s'est détérioré et certains n'ont pas d'autre choix que d'abandonner ou diminuer leurs hectares de betteraves. Nous en arrivons à nous demander si la culture de la betterave sucrière et la production de sucre bénéficient encore d'un soutien suffisant dans notre pays", s'inquiète l'organisation de producteurs.

Pour la CBB, "l'Europe doit oser reconnaître que l'abandon des quotas en 2017 était une erreur" car "pas moins de deux milliards d'euros en valeur sont transférés annuellement vers les industries utilisatrices de sucre et la distribution, sans qu'il y ait eu une diminution des prix payés par les consommateurs. Le maillon le plus faible de la chaîne de valeur, l'agriculture, s'en trouve encore davantage fragilisé". Les betteraviers belges jugent que les producteurs de sucre ont "également une responsabilité écrasante" car ils "refusent de prendre en compte les coûts de production toujours plus élevés des agriculteurs (engrais, énergie, produits phytosanitaires, etc.) dans le paiement de la betterave sucrière. Si un "vrai dialogue n'est plus possible", la CBB demande au gouvernement d'intervenir et de s'inspirer de législations d'autres pays, comme la France, visant à rétablir l'équilibre des relations commerciales producteurs-grande distribution à travers toute la chaîne.