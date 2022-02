JO d'hiver: le cauchemar d'une athlète belge à Pékin (vidéo)

Le Comité olympique et interfédéral belge (COIB) s’était réjoui, ce mercredi matin, de la « libération » de la spécialiste de skeleton Kim Meylemans de l’hôtel réservé aux athlètes « positifs » au covid qu’elle avait dû intégrer dès son arrivée à Pékin. Des résidus de la maladie qu’elle avait contractée au début du mois de janvier avaient été décelés lors du test PCR subi en débarquant en Chine alors que les 12 contrôles du même type qu’elle avait eus avant d’embarquer avaient tous été négatifs ; faisant contre mauvaise fortune bon cœur, s’entraînant avec les moyens du bord dans sa chambre, elle avait subi trois nouveaux tests PCR, tous négatifs, et semblait pouvoir enfin rejoindre le reste de la délégation du Team Belgium au village olympique.

« Certains d’entre vous ont lu que j’avais été libérée du centre d’isolation et je pensais pouvoir enfin retourner au village et y être traitée, dans le pire des cas, comme « contact rapproché », a-t-elle expliqué en substance. « Mais, à la grande surprise de mon comité national olympique, on m’a emmenée à un autre endroit, où je suis actuellement et où je suis supposée rester sept jours en isolation avec deux tests PCR quotidiens. Je peux aller m’entraîner sur la piste… mais seule. Je ne sais toujours pas si je pourrai me rendre au village. C’est très dur pour moi et je ne suis pas sûre de pouvoir supporter de rester ici ces quinze prochains jours… »