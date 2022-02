Climat: la Commission européenne propose de classer nucléaire et gaz dans les énergies «durables»

La Commission européenne a décidé mercredi d’octroyer un label de finance durable controversé pour les centrales nucléaires et au gaz, reconnaissant, sous certaines conditions, leur contribution à la lutte contre le changement climatique.

« Nous allons préparer le terrain juridiquement dans les prochaines semaines et si cette taxonomie prend effet, alors nous lancerons une procédure devant la Cour de justice de l’UE », a déclaré à la presse la ministre de l’Environnement Leonore Gewessler.

Il est cependant défendu par la France et de nombreux pays d’Europe centrale et orientale qui font valoir que les énergies renouvelables (éolien, solaire…) souffrent de production intermittente et ne permettront pas, à elles seules, de répondre aux besoins en électricité.