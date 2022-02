Thibaut Courtois se confie sur sa future retraite sportive: «J’ai toujours eu l’âge de 38 ans en tête»

Du haut de son double mètre et de ses 29 ans à l’état civil, Thibaut Courtois n’a plus grand-chose à prouver au plus haut niveau. Indiscutable chez les Diables rouges, le gardien belge s’est imposé partout où il est passé. De Genk au Real Madrid, en passant par l’Atlético et Chelsea. Arrivé chez les Merengues lors de l’été 2018, le Limbourgeois a eu besoin d’une saison d’adaptation pour prendre ses marques, avant de revenir au niveau qui était le sien en Angleterre. Depuis, il fait partie des meilleurs de la planète. De là à affirmer haut et fort qu’il est le plus complet à son poste ? Le débat est ouvert, en perpétuelle évolution au gré des semaines et des performances de choix. Malgré le peu de reconnaissance mondiale si l’on se base sur les récompenses individuelles qui lui échappent régulièrement, Courtois ne se fait pas/plus de mouron. Sûr de ses forces, il trace sa route. À la quête d’une Ligue des champions ou d’une Coupe du monde qui coïnciderait avec le summum de sa carrière.

Si, aux côtés de Vinicius Junior et Karim Benzema, il porte actuellement le Real Madrid, il demeure ambitieux, avec une faim de glouton. Pas question, pour lui, de penser à ce qu’il fera après sa carrière professionnelle. Lors du podcast « Thibaut Talks », diffusé sur YouTube, le Belge a abordé le sujet. Sans la moindre retenue. « Buffon a 43 ans ou quelque chose comme ça. Je n’irai pas jusque-là », indiquait le N.1 de la Casa Blanca. Avant de poursuivre son raisonnement : « Tant que je continue à me faire plaisir et que mon corps tient, j’aurai envie de continuer. Pour la retraite, j’ai toujours eu l’âge 38 ans en tête. Ce sera peut-être une année en plus ou en moins, on verra car ça dépendra des options que j’aurai dans le futur, de ce qu’il se passera et si je suis bien physiquement. En attendant, il me reste quelques années. Je n’ai toujours pas gagné la Ligue des champions et, avec l’équipe nationale, même si c’est plus difficile, il peut encore y avoir une Coupe du monde ou un Euro. »