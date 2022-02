Voici l’énorme indemnité versée par Arsenal à Aubameyang pour se débarrasser de son contrat

Après quatre ans passés à Arsenal, Pierre-Emerick Aubameyang n’était plus en odeur de sainteté en terres londoniennes. Celui qui a pourtant planté 92 buts pour les Gunners, portant même le brassard de capitaine à de nombreuses reprises, avait été écarté du groupe de Mikel Arteta pour « raisons disciplinaires ». Une situation qui était, logiquement, loin de ravir les dirigeants du club londonien, qui payaient tout de même le Gabonais 420.000 euros par semaine…

Ces derniers ont donc vu en ce mercato hivernal une occasion de se délester de l’un des plus gros salaires du noyau. Ce qu’ils ont réussi à faire, après plusieurs jours de négociations, en envoyant l’attaquant au FC Barcelone. Mais, pour cela, ils ont tout de même dû dépenser une belle somme d’argent… En effet, selon le Times, l’actuel sixième de Premier League, a été obligé de résilier le contrat d’Aubameyang, qui courait jusqu’en 2023, pour qu’il puisse s’engager avec le pensionnaire de Liga. Et qui dit résiliation de contrat, dit souvent belle indemnité pour le joueur. Dans ce cas-ci, l’ancien de Saint-Étienne et de Dortmund aurait touché pas moins de 8,5 millions d’euros !