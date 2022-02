Énorme surprise: Novak Djokovic se serait finalement fait vacciner selon son biographe

Novak Djokovic fait face à une double problématique, avec le retour au premier plan de Nadal. L’Espagnol, en gagnant l’Open d’Australie, l’a doublé au nombre de titres du Grand Chelem remportés en carrière, devenant le premier joueur à atteindre les 21 sacres. Or, si l’Espagnol se fiche pas mal de ce record – c’est ce qu’il prétend en tout cas – Djokovic est obsédé par cette quête.

Malheureusement pour le nº1 mondial (qui pourrait se faire rapidement dépasser), son statut vaccinal l’empêche de participer à la plupart des tournois, notamment les plus importants, c’est-à-dire les Grands Chelems. Et aucun ne semble disposé à lui accorder la moindre faveur, pas plus Wimbledon et l’US Open que Roland-Garros.