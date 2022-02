RGPD: la pub en ligne en temps réel jugée illégale

C’était un peu le pot de terre contre le pot de fer. Et à la fin, c’est le premier qui a gagné. Convaincus par les failles en matière de protection des données de la publicité en temps réel sur le Net, 22 experts et organisations de défense des droits individuels, issus de 16 pays européens, avaient porté plainte en mai 2019 devant plusieurs autorités nationales de protection des données personnelles. Dans le viseur : l’IAB, l’Internet Advertising Bureau qui, entre autres, a développé le standard utilisé dans le cadre du fonctionnement de la publicité ciblée (OpenRTB). En filigrane, ce sont ni plus ni moins les pratiques de Google, Facebook ou Amazon en la matière qui se retrouvaient aussi dans la ligne de mire.