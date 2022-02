Vincent Kompany calme le jeu à Anderlecht: «Raman a dérapé mais il s’est excusé»

Outre la défaite dans le derby sur la pelouse de l’Union Saint-Gilloise, la journée de dimanche a été très animée dans les rangs anderlechtois. En raison d’une altercation entre Wesley Hoedt et Lior Refaelov mais également suite aux déclarations d’après-match de Benito Raman, mécontent d’avoir encore entamé les débats sur le banc. « Juste après avoir entendu que Benito parlait à la presse, j’avais décidé de lui parler », explique Vincent Kompany. « De par mon expérience, je sais qu’il ne faut jamais attendre dans ces moments-là. On a discuté avant même d’arriver à Neerpede. Je savais que cela arriverait au moins une fois cette saison avec Benito. J’ai apprécié qu’il s’excuse auprès du groupe. Il a fait un dérapage mais il se toujours à fond aux entraînements et dans les matchs. C’est le plus important à mes yeux. »

L’autre cas à gérer était celui concernant Hoedt et Refaelov qui ont eu des mots très durs l’un envers l’autre à la mi-temps du match de dimanche. « Des moments comme ceux-là nous ont manqués les saisons précédentes, estime Kompany. Ils ont eu des mots dans un moment fort, en plein milieu d’un match. Cela se passe aussi à Bruges ou à l’Antwerp. Ces moments peuvent avoir un effet positif. Que d’autres joueurs soient intervenus (NDLR : Van Crombrugge), c’est idéal. Le plus important pour moi, c’est que les joueurs continuent à faire ce qu’il faut sur le terrain. »