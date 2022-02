Basket: Jonathan Tabu s’engage 2 mois à Limburg

Confronté à la blessure à la cheville du meneur américain Casey Benson dont l’arrivée avait enfin éclairé sa saison, Limburg United a engagé pour 2 mois l’international belge Jonathan Tabu (36 ans), qui a terminé récemment une première pige médicale à Champagne Basket et dont l’expérience pourrait s’avérer précieuse dès ces vendredi et dimanche face à Alost dans la première demi-finale de la Coupe, la seconde opposant les 14 et 16 février Ostende et Anvers.