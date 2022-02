Théâtre: «À vide», ou comment danser ses peurs

Moment suspendu de poésie sous la plume d’Aurélien Dony, à travers le corps de Charlotte Simon et dans les riffs de Jérôme Paque. Comment dire le vide, la perte, l’absence ? Réponse au Boson, à Ixelles, avant Dinant et Stavelot.

Ce pourrait être une chanson. Une de ces ritournelles tout en retenue, qui ne racontent pas de grandes histoires mais vous envoûtent par leur rythme et leur mystère. À vide pourrait être une ballade, à la Bob Dylan, mais il se trouve que c’est du théâtre. Ou plutôt un mélange entre le jeu, la danse et le concert. Une performance où les mots font corps avec la musique. Un moment suspendu, de 50 minutes, où l’on ne peut pas vraiment dire, à la fin, que l’on cerne tout à fait le feu follet qui vient de jaillir, en étincelles à la fois douces et éruptives, sur la scène du Boson, à Ixelles, même si l’on a fait de poétiques percées dans les questionnements aussi erratiques qu’intimes de cette femme flamme.