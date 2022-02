Mondiaux de cyclisme 2023: toutes les disciplines du cyclisme rassemblées à Glasgow du 3 au 13 août

En plus des traditionnels contre-la-montre et course en ligne sur route, Glasgow accueillera notamment le BMX Freestyle, le BMX Racing, le cyclisme en salle (cyclisme artistique et cycle-ball) ou encore le cyclisme sur piste.

« Du 3 au 13 août 2023, les Championnats du monde de cyclisme UCI constitueront l’un des moments les plus importants de l’histoire du sport, en réunissant pour la première fois l’ensemble de la famille cycliste mondiale », peut-on lire dans le communiqué.