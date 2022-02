La Pro League récompense dix-huit clubs pour leur engagement social: trois clubs de D1A ne figurent pas dans la liste des lauréats

Quatre clubs reçoivent le label « or ». Il s’agit de La Gantoise, Oud-Heverlee Louvain, le Club de Bruges et l’Union Saint-Gilloise. Sept labels « argent » ont été attribués à Courtrai, Genk, Waasland-Beveren, Antwerp, Ostende, Standard et Anderlecht. Zulte Waregem, Westerlo, Cercle Bruges, FC Malines, Charleroi, Mouscron et Saint-Trond ont reçu le label « bronze ».

Zulte Waregem et le Cercle Bruges étaient l’an dernier les seuls clubs de 1A à n’avoir pas obtenu de label. Cette année, Seraing, Eupen et le Beerschot sont les clubs de l’élite à ne pas figurer dans la liste des lauréats. En revanche, alors que l’Union était le seul club de 1B récompensé la saison dernière, cette saison Mouscron, Waasland-Beveren et Westerlo représentent l’antichambre de l’élite.