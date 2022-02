Mads Pedersen remporte la première étape de l’Étoile de Bessèges (vidéo)

Mads Pedersen a remporté la première étape de l’Étoile de Bessèges (2.1) mercredi au bout de 160,6 km autour de Bellegarde. Il a devancé le Français Hugo Hofstetter (Arkéa-Samsic) et le Norvégien Edvald Boasson Hagen (TotalEnergies).

Dès les premiers kilomètres, Lindsay De Vylder (Sport Vlaanderen-Baloise) s’isolait en tête et se retrouvait seul dans l’échappée du jour mais était repris à 75 kilomètres de l’arrivée.

Le vent venait ensuite jouer les trouble-fêtes et les bordures provoquaient des cassures dans le peloton. Un groupe d’une vingtaine de coureurs prenait alors la tête des opérations avec notamment Greg Van Avermaet (AG2R Citröen), Dries De Bondt, Julien Vermote et Guillaume Van Keirsbulck pour Alpecin-Fenix ou encore l’Italien Filippo Ganna et l’Équatorien Richard Carapaz (INEOS Grenadiers) ainsi que Mads Pedersen.