«Je dirais même plus»: Perce-neige

On peut tout faire avec des baïonnettes sauf s’asseoir dessus », écrivait Talleyrand. Ce qui prouve la supériorité des perce-neige sur les armes de combat.

Le gouvernement wallon a peut-être tort de poursuivre à tout prix les investissements et la défense du commerce de toutes ces machines de mort que nous vendons en fermant les yeux sur qui les utilisera, pourquoi et pour tuer qui, alors que l’extraordinaire richesse des Pays-Bas a longtemps été fondée sur l’exportation des tulipes. A une époque, le prix d’un bulbe était plus élevé que celui d’une maison sur un canal d’Amsterdam. On devrait y réfléchir à la FN – s’il existe là-bas des têtes pensantes.