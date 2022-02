Les athlètes ukrainiens priés de ne pas fraterniser avec les Russes aux JO de Pékin

Nous avons tenu une visioconférence sur le patriotisme et donné des recommandations sur la manière dont se conduire: ne pas se tenir à côté des sportifs russes, ne pas se prendre en photos avec eux», a déclaré le ministre des Sports Vadym Gouttsaït dans un entretien publié mercredi sur le site d’informations sportives tribuna.ua, disant craindre des «provocations» envers les athlètes ukrainiens.

«Cela fait huit ans que c’est la guerre et la situation s’envenime encore à la frontière, nos athlètes doivent donc vraiment contrôler leurs émotions dans de telles situations», a-t-il poursuivi, précisant que Kiev ne pouvait que «recommander», et non «obliger», les sportifs à se conduire ainsi.