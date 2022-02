Bruxelles: quatre maisons de repos d’Orpea soumises à de nouvelles inspections

« Les plaintes concernent en effet notamment des problèmes avérés au niveau des soins et de l’hygiène, de la nutrition, du manque de personnel, ou encore du manque d’animations et d’encadrement extra-soignant, a précisé le cabinet du ministre bruxellois de la Santé.

Selon le cabinet du ministre, en 2021, sept maisons de repos du groupe Orpea ont fait l’objet de plaintes. En raison de la nature de celles-ci, des inspections sur place ont été diligentées dans quatre d’entre elles. À la demande d’Alain Maron, sur base du rapport de l’administration, ces quatre institutions vont à nouveau être contrôlées dans les plus brefs délais, en particulier sur les éléments concernant la nutrition, les soins et les normes de personnel. À lire aussi Maisons de repos Orpea: «Durant les 34 mois de son séjour, maman n’a jamais pris une douche»

« Les constats étayés par l’enquête menée sur le groupe Orpea nous invitent à questionner les pratiques en place dans les maisons de repos de ce groupe qui sont présentes sur le territoire de Bruxelles-capitale et qui sont agréées par la Cocom. Et plus largement, ces constats renforcent la conviction du ministre Maron, et du gouvernement bruxellois dans son ensemble, de faire évoluer le secteur des maisons de repos », a commenté le cabinet du ministre, dans un communiqué.