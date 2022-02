Tour de Valence: Remco Evenepoel réussit sa reprise en remportant la première étape

Première course, première victoire : Remco Evenepoel a enlevé ce mercredi la première étape du Tour de la Communauté de Valence et a pris les commandes de l’épreuve à Torralba del Pinar.

Remco Evenepoel n’a pas manqué sa reprise de la saison. Pour sa première course de 2022, le coureur de Quick Step-Alpha Vinyl a remporté la première étape du Tour de la Communauté de Valence (2.Pro) sur 166,7 km entre Les Alqueries et Torralba del Pinar mercredi. Il a devancé le Russe Aleksandr Vlasov (BORA-hansgrohe) et l’Espagnol Carlos Rodriguez (INEOS Grenadiers).