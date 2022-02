La résurrection de Jean-Thierry Lazare à l’Union Saint-Gilloise

En ce début d’année, Jean-Thierry Lazare Amani a le sourire. Et il y a de quoi puisqu’il vient d’enchaîner quatre titularisations de rang à la pointe du triangle médian de l’Union, livrant autant de prestations de haut vol. Tellement qu’il a même été élu homme du match contre Anderlecht. Le joueur ivoirien saisit des deux mains l’opportunité qui lui est – enfin- donnée de se montrer, lui dont le parcours est on ne peut plus atypique.

C’est à 13 ans que les choses sérieuses ont débuté pour Lazare. Il y a dix ans (il en a 23), il prend part à des sélections organisées par Aspire, l’académie sportive du Qatar, dans sa ville natale de Oumé. « Et j’ai été retenu, ce qui m’a permis d’aller passer de nouveaux tests à Abidjan », se souvient-il. « À nouveau, cela s’est bien passé et je suis allé au Qatar pour une nouvelle batterie de sélections. »