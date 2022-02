Ottignies-Louvain-la-Neuve: la majorité autour d’Ecolo reste en place, le MR dans le rôle du cocu

Les élus s’étaient pourtant engagés formellement avec leur nouveau partenaire, en signant une motion de méfiance visant le collège. Celle-ci figure à l’ordre du jour du conseil communal de vendredi. Les girouettes ottintoises ne la voteront pas (ou plus). Ni vu, ni connu. Julie Chantry reste bourgmestre.

En janvier, le CDH et le PS trouvaient tous les défauts du monde à la coalition qu’ils formaient avec Ecolo : dossiers à la traîne, coordination insuffisante dans la majorité, rapports tendus avec l’UCLouvain…

Aujourd’hui, c’est tout le contraire : on s’est entendu sur les projets à régler en priorité, on améliorera les rapports avec les partenaires (dont l’université), on se parlera plus, on se coordonnera mieux, promis, juré… L’échevin Benoît Jacob évoque « une séquence atypique », qui peut apparaître « de prime abord comme incompréhensible ». C’est un double euphémisme.

Selon Julie Chantry, les négociations entre le CDH, le PS et le MR ont été trop rapides, l’accord bâti sur du sable. Après l’euphorie, il y aurait eu comme « un vent de panique » chez les nouveaux amis des libéraux. L’écologiste avait installé le doute dans un communiqué diffusé très rapidement : « J’invite le CDH et le PS à bien réfléchir : préfèrent-ils vraiment former une nouvelle majorité avec le MR de Georges-Louis Bouchez ? »

Immédiatement, la bourgmestre conviait ses futurs ex-partenaires à une discussion « en toute franchise », alors que ceux-ci venaient de convoler avec le MR. L’invitation était acceptée, le ver(t) était dans le fruit : « Nous avons retissé le dialogue. Des problèmes n’avaient pas été perçus et mis sur la table. Nous avons reconstruit la confiance entre nous. »

Des réactions en chaîne ?

La bouche en cœur, le CDH et le PS justifient leur curieux cheminement par la nécessité de privilégier le meilleur projet pour la ville, de viser l’intérêt général des citoyens et de respecter l’engagement pris auprès des électeurs en 2018. Il faut dire que le coup de force du 19 janvier avait provoqué des réactions outrées parmi la population.

Il est probable aussi que l’accord intervenu au niveau local aura provoqué des réactions en chaîne dans les états-majors des partis concernés. Ce mercredi, Georges-Louis Bouchez, président du MR, n’y va pas par quatre chemins : les renégats ont obtenu « des postes et des salaires au détriment d’Ottignies Louvain-la-Neuve. » Une certitude à ce stade : détenues jusque là par l’écolo Philippe Delvaux, les finances iront dans l’escarcelle du CDH, deuxième parti de la majorité.