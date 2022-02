Revirement à Ottignies-LLN: la majorité autour d’Ecolo reste au pouvoir

CDH et PS renient l’accord conclu avec le MR il y a quinze jours à peine.

Il y a quinze jours, PS et CDH annonçaient une alliance avec le MR, pour renvoyer Ecolo et la bourgmestre Julie Chantry dans l’opposition. Rapidement, cette dernière avait fait part de son souhait de maintenir le contact avec ses partenaires occupés à la lâcher.

Ce qui fut fait. Avec un résultat stupéfiant : PS et CDH laissent tomber le MR, malgré la signature d’un nouveau pacte de majorité.

Puisque celui-ci n’a pas été approuvé par le conseil communal, la marche arrière est possible. Les trois partis de la coalition parlent de confiance retrouvée et de dialogue franc. On attend la réaction du MR, le cocu du vaudeville ottintois.