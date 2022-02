Bourse de Bruxelles - Le BEL 20 a réduit son avance, avec Solvay toujours en tête

Solvay (109,35) emmenait toujours le marché en bondissant de 3,01% après une recommandation à l'achat, Melexis (93,85) étant finalement inchangée malgré des résultats exceptionnels.

Sofina (358,00) ne remontait plus que de 0,73% tandis que AB InBev (56,36) repartait de 0,12% à la baisse, KBC (79,20) et Ageas (42,94) confirmant des avances de 1,23% et 0,94%. Aperam (52,38) valait 0,89% de plus que la veille, Aedifica (105,30) et WDP (38,36) remontant de 1,74% et 1,59%. arGEN-X (242,50) et Galapagos (58,55) reculaient finalement de 0,98% et 3,14%, rejointes par UCB (87,86) qui reperdait 1,37%. Proximus (17,39) et Telenet (33,48) reculaient de 0,37% et 0,48% alors que Orange Belgium (19,38) et Bpost (6,64) remontaient par ailleurs de 0,62% et 0,08%.