Visite officielle à Oman: Philippe, le «Roi vert»

Philippe, Mathilde, Sophie Wilmès (ministre des Affaires étrangères), Tine Van der Straeten (ministre de l’Energie) et une courte délégation (dont 18 journalistes, photographes et cameramen, le covid ayant entraîné plusieurs annulations) sont donc arrivés à Oman, mercredi en début de soirée, pour une visite officielle de deux jours centrée sur l’énergie. Et singulièrement sur l’énergie durable que représente l’hydrogène vert, qui sera produit ici par électrolyse de l’eau, au départ d’énergie éolienne et solaire dont le sultanat ne manque pas.

Et c’est peu dire que, dans la délégation, on se réjouit de l’appui du Roi aux projets belgo-omanais en la matière (auxquels sont associés le port d’Anvers et la société Deme). Puisque l’idée est bien que ce futur hydrogène vert, transformé en ammoniaque et exporté par bateau vers l’Allemagne dans un premier temps (peut-être ensuite directement vers le port d’Anvers), arrive chez nous pour être utilisé par l’industrie, dans un souci de décarbonation.