Revenir au top, c’est compliqué, mais Federer y croit toujours: «Rafa est un vrai modèle»

Come-back, c’est le mot à la mode de ce début d’année tennistique ! Mais il peut avoir une différente portée selon que l’on parle de Nadal ou de Federer ! Ce dernier, via une interview donnée à son sponsor suisse de longue durée, a confirmé qu’il envisageait toujours l’idée d’un dernier retour à la compétition, à plus de 40 ans, et après avoir été opéré pour la troisième fois au genou droit, en août dernier.

« La finale a duré trop longtemps et j’ai trop d’enfants (NDLR : 2 fois des jumeaux) pour avoir su regarder chaque point », a-t-il d’abord souri, en évoquant le dernier chef-d’œuvre de son rival, mais néanmoins ami, Nadal. Une source d’inspiration pour un autre come-back ?