Katia Redzisz, directrice artistique de Kanal: «Nous avons une expérience mais nos visiteurs potentiels aussi»

Grande première mercredi à Kanal où Yves Goldstein, porteur du projet depuis son lancement, présentait à la presse Kasia Redzisz, première directrice artistique du projet Kanal-Centre Pompidou en présence de Xavier Rey, nouveau directeur du Musée national d’art moderne du Centre Pompidou. Venue de la Tate Liverpool après plusieurs années à la Tate Modern de Londres, Kasia Redzisz a déjà pu abondamment échanger avec ses deux collègues, comparant notamment les expériences de Kanal, de la Tate et du Centre Pompidou, utopie muséale du XXe siècle dont l’aventure nourrit les réflexions autour de Kanal (et inversement, l’institution parisienne entendant profiter de sa fermeture provisoire, de 2024 à 2028 pour se réinventer). Et si la jeune femme est encore en phase de découverte, elle est déjà résolument tournée vers l’avenir.