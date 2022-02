Philippe Gilbert souhaite son renvoi en correctionnelle

La chambre du conseil de Verviers a examiné un dossier qui avait fait beaucoup de bruit en 2016 : celui d’une bagarre qui aurait opposé les cyclistes verviétois et liégeois Philippe Gilbert et Loïc Vliegen à un automobiliste, et ce, à l’occasion d’une sortie d’entraînement. C’est un renvoi en correctionnelle des trois personnes qui a été sollicité. Et c’est également ce que Philippe Gilbert souhaite, en réclamant que le tribunal correctionnel puisse examiner toutes les préventions initialement retenues.