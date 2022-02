L’actrice italienne Monica Vitti s’est définitivement éclipsée

Elle et sa voix rauque. Ses longs yeux en amande. Son rire en cascade, son humour délicieux. Sublime, elle jouait les voisines de palier avec une classe de déesse et les reines avec la simplicité de la voisine de palier. Comme on aimait te voir bouger avec grâce, Monica V chérie » a écrit Gilles Jacob, ancien président du Festival de Cannes, sur Twitter, résumant parfaitement l’effet Monica Vitti, beauté moderne, sur les babyboomers d’après-guerre, les cinéphiles et le peuple italien.