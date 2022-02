Démission du patron de CNN après la révélation d’une liaison cachée: Donald Trump jubile

Le président emblématique de CNN Jeff Zucker, qui a symbolisé le repositionnement de la chaîne, notamment lors de la présidence Trump, a annoncé mercredi sa démission, après la révélation d’une liaison cachée avec une collègue.

Agé de 56 ans, Jeff Zucker, qui était à la tête de CNN depuis 2013, a déclaré avoir eu « tort » de taire cette relation avec la directrice marketing de la chaîne. Donald Trump, dont CNN est l’une des cibles favorites depuis des années, a salué le départ d’une « raclure de classe internationale ». Jeff Zucker a expliqué avoir admis l’existence de cette liaison durant une récente enquête interne sans rapport avec lui, consacrée au journaliste Chris Cuomo, récemment licencié. « On m’a interrogé sur une relation consensuelle avec ma collègue la plus proche, avec laquelle je travaille depuis plus de vingt ans », a indiqué le dirigeant dans un mémo interne publié par CNN.