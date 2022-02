Coronavirus: le Danemark relâche tout, la Belgique immobilisée par son baromètre

Le Danemark a fait le grand saut. Malgré un nombre de cas toujours très important et une forte occupation des lits hospitaliers, le pays scandinave a décidé de faire disparaître toutes les restrictions liées au covid dès février. La Première ministre danoise estime que le taux de vaccination, l’immunité acquise suite aux vagues précédentes et la plus faible virulence d’omicron permettent de revenir à la vie d’avant. Le Royaume-Uni, toujours confronté à une vague omicron, a également enclenché le bouton « assouplissement maximal ». Exit, par exemple, le télétravail ou le pass sanitaire pour accéder aux boîtes de nuit. Ce retour à la vie quasi « normale » est-il envisageable en Belgique ? Et quand ?

