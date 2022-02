Anderlecht et le coup de la panne offensive

Étincelant en décembre avec 22 buts en six matches, Anderlecht semble avoir perdu son sens du but depuis la reprise. Il espère corriger le tir lors des affrontements face à Eupen : ce jeudi en demi-finale aller de la Coupe et dimanche en championnat.

Le contraste ne pouvait pas être plus saisissant. Entre la dynamique offensive de décembre et celle de janvier, c’est la lumière et la pénombre à Anderlecht. Habituelle dans les derniers jours de l’année, la féérie bruxelloise s’est étendue à l’ensemble du dernier mois de l’année 2021. Six rencontres toutes compétitions confondues et pas moins de 22 buts inscrits. Un festival offensif où Anderlecht n’a jamais marqué moins de deux buts. Et a même réussi à en coller sept à un Beerschot en perdition. Depuis la reprise, ce n’est plus du tout la même histoire pour la bande à Vincent Kompany.

En quatre matches, seuls Verschaeren face au Standard et Zirkzee à Malines ont réussi à faire trembler les filets. Deux petits goals en quatre rencontres de championnat soit une moyenne famélique de 0,5 but par match. Pis, Anderlecht n’a pas marqué lors de ses deux dernières sorties face au Cercle et à l’Union Saint-Gilloise. Une première cette saison.