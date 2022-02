En avant toute pour la culture!

Pierre-Yves Jeholet répond à une carte blanche intitulée « Haro sur la culture ». Le patron de la Fédération Wallonie-Bruxelles estime « essentiel » le rayonnement international des artistes et des écrivains belges francophones.

Dans une carte blanche intitulée « Haro sur la culture », un collectif s’inquiète de la réforme des réseaux représentant la Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB) à l’étranger – en particulier celui des ALAC (Agents de Liaison Académique et Culturelle). Ce réseau sectoriel, créé en 2018, s’est construit sur l’héritage de l’ancien réseau des lecteurs. Ces agents, au nombre de 11, sont basés principalement au niveau des universités et exercent notamment des missions d’enseignement, de suivi de partenariats académiques et de rayonnement de la culture de la FWB à l’international.