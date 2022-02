Les Zèbres sont enfin prêts pour la vie sans Shamar Nicholson

Le vide laissé par Shamar Nicholson est plus que vraisemblablement comblé désormais du côté du Sporting de Charleroi. Alors que la venue de Vakoun Bayo avait déjà permis de compenser numériquement le départ du Jamaïcain, celle de Youssouph Badji en fin de mercato donne une arme supplémentaire à Edward Still. Certes, pour faire oublier le buteur caribéen, les deux attaquants devront se montrer inspirés à la finition, mais ils ont en tout cas des profils au moins aussi intéressants que le nouveau joueur du Spartak Moscou, dont la mobilité n’était pas la qualité principale, avec ce que ça engendre notamment comme inconvénient dans le repli défensif dans un jeu exigeant comme celui prôné par Edward Still. Oui, Shamar Nicholson avait pris une autre dimension cette saison, en inscrivant pas moins de treize buts en dix-huit apparitions, mais les deux nouveaux attaquants ont des qualités pour le faire oublier. Les premiers échos concernant Youssouph Badji sont même plutôt bons même s’il sort d’un prêt très compliqué à Brest.