Coupe d’Afrique des nations: Mo Salah veut réserver le meilleur pour la fin

Les angles ne manquent pour évoquer le match ce jeudi (20h00) entre l’Égypte et le Cameroun avec une place en finale comme enjeu. La présence d’un coach portugais sur chaque banc, Carlos Queiroz pour les Pharaons et Toni Conceiçao pour les Lions Indomptables, ne manque pas de piment. « Un chouette gars, de la vieille génération d’entraîneurs portugais, comme moi », s’est déjà réjoui le sélectionneur égyptien. « Il fait un travail brillant ici au Cameroun. En ami et collègue, je lui souhaite le meilleur pour tous les matches qu’il va jouer dans sa vie… sauf le prochain. »

Le palmarès respectif des deux grandes nations africaines, les plus titrées de l’histoire de la CAN (7 pour l’Égypte, 5 pour le Cameroun), hausse encore l’intérêt de la rencontre d’autant plus qu’elle a été l’affiche de trois finales avec deux succès pour l’Égypte en 1986 et 2008 et un pour le Cameroun en 2017 quand il était coaché par Hugo Broos.