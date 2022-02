Sans-papiers: amené au tribunal par les ex-grévistes, l’Etat plaide le «malentendu»

L’urgence. Et comme pour venir souligner celle-ci, une alarme incendie qui se déclenche, en plein milieu de l’audience – « Ne vous inquiétez pas, ce n’est qu’un exercice », tempère le président, enjoignant tout le monde à rester à sa place. Dans une salle comble, c’est cette urgence que sont venues plaider les avocates de 5 ex-grévistes (4 hommes, une femme) et de trois associations (Ligue des Droits Humains, l’Association pour le Droit des Etrangers et le Ciré). En face, c’est l’Etat belge – incarné dans ce dossier par le secrétaire d’Etat Sammy Mahdi (CD&V) et l’Offices des Etrangers (OE) – qui se défend, par la voix de son avocat Me Konstantin sans Dehaes.