Energie: feu vert européen au nucléaire et au gaz

La Commission considère que le gaz et le nucléaire peuvent, à titre transitoire, contribuer à la trajectoire vers une neutralité carbone.

Greenwashing pour les uns, retour à la raison pour les autres. C’est peu de le dire, la version finale de la proposition de la Commission européenne sur la taxonomie est loin de faire l’unanimité. « L’acte délégué » adopté après un vote – procédure inhabituelle – inclut le gaz naturel fossile et le nucléaire dans les énergies « de transition » que l’on pourra utiliser pour arriver à la neutralité carbone en 2050. Plus précisément, la Commission propose d’accorder le label « durable » à ces deux énergies que personne ne dit pourtant « vertes » – le gaz émettant du CO2, le nucléaire présentant des problèmes de sûreté et de gestion des déchets.