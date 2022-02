Les prisonniers de Rikers Island en grève de la faim, pour attirer l’attention de Joe Biden

Le président américain vient parler criminalité et armes à feu jeudi à Manhattan, mais il n’a pas prévu de se rendre sur la tristement célèbre île-prison du Queens, où 10.000 détenus croupissent dans des conditions sécuritaires et affolantes effroyables.

Le tract manuscrit est passé de main en main, dissimulée dans les plateaux repas, avec l’aide d’assistants-cuisiniers complices. Dans les couloirs de Rikers Island, la sinistre île-prison du Queens, au large de Manhattan, la rumeur s’est aussitôt répandue comme une traînée de poudre : un appel à la grève de la faim était lancé pour jeudi 3 février, jour de la visite de Joe Biden à New York. Le président américain vient parler justice criminelle et lutte contre la propagation d’armes à feu, mais la plus tristement célèbre prison du pays ne figure pas sur son agenda.