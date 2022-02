Variant omicron: un second pic n’est pas à exclure, selon les experts

« BA.2 deviendra dominant d’ici le mois prochain, ce qui provoquera éventuellement une nouvelle augmentation des infections », écrivent les experts, pour qui un second pic omicron n’est donc pas à exclure. Ce qui n’est pas forcément réjouissant, avec le nouveau BA.2, c’est que les premières études indiquent qu’il est encore plus contagieux que son grand frère.

De plus, plusieurs gènes diffèrent de la version 1.0 (et de tous les variants antérieurs), ce qui ouvre la porte à une réinfection par BA.2, même pour des gens ayant été contaminés par une mouture précédente.

Côté bonne nouvelle, en revanche, l’Organisation mondiale de la Santé estime que ce sous-variant « ne semble pas être plus sévère que le BA.1 d’origine ». Rien n’indique non plus que ce nouveau venu serait plus résistant au vaccin. Bref, même si les infections risquent de repartir à la hausse, il n’y a pas de crainte d’une saturation hospitalière, comme ce fut le cas lors des premières vagues.