Le retour des anciens, ou la recherche de la magie de la première fois

Renaud Emond est de retour au Standard et Igor de Camargo au RWDM après avoir joué six mois au FC Brussels. Ce ne sont pas des cas uniques, avec des réussites comme des échecs. Alors, le retour des anciens, une bonne ou une mauvaise idée ?

Le retour des anciens joueurs est une pratique courante dans nos clubs. Pas seulement dans les staffs, mais aussi dans les équipes. Plus d’ailleurs dans certains que dans d’autres. A cet égard, le Standard, par exemple, a recours à cette mode trois fois plus qu’Anderlecht, Bruges ou Charleroi. Et souvent pour tenter d’éteindre un incendie provoqué par la scission avec ses fans. Lucien D’Onofrio avait manœuvré de la sorte en rapatriant à différentes périodes le trio Genaux-Leonard-Goossens puis Emile Mpenza en 2003 et enfin Mémé Tchité lors du dernier jour du mercato estival 2010. Roland Duchâtelet s’était lui aussi empressé de rappeler Mehdi Carcela et Igor de Camargo peu après un Business Meeting marqué par la contestation virulente de 4.000 manifestants en 2013. Et Bruno Venanzi y a vu également une manière d’amadouer les supporters en ramenant au bercail les Mpoku, Goreux, Pocognoli mais aussi Carcela qui allait lui sauver la saison de Sa Pinto.